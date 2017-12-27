Обмен украинских заложников: освобожден Игорь Козловский
В результате обмена сегодня освобожден из плена боевиков украинский религиовед Игорь Козловский.
"Козловского освободили", - отметил источник LIGA.net.
Сегодня после 14:00 начался самый масштабный обмен украинских заложников.
3 мая террористы ДНР объявили виновным украинского религиоведа Игоря Козловского и заявили, что он будет лишен свободы на 2 года и 8 месяцев.
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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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