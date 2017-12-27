Стали известны окончательные цифры сегодняшнего обмена заложников

Одна женщина отказалась возвращаться на подконтрольную Украине территорию, в ОРДЛО отказались ехать 26 человек

В ходе сегодняшнего обмена на подконтрольную Украине территорию переправлены 73 заложника, боевикам Киев отдал 233 запрашиваемых ими лиц. Такую информацию озвучила замгенпрокурора Анжела Стрижевская, сообщает в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Из тех, кого мы забрали с неподконтрольной территории, одна женщина отказалась возвращаться, сказала, что имеет проукраинскую позицию, но семья в Донецке, поэтому остается. 26 человек отказались ехать в ОРДО/ОРЛО", - сообщила Стрижевская.

"Что важно: мы не обменивали граждан РФ, граждан других государств, придерживались международных норм и действовали в соответствии с договоренностями в рамках минских соглашений", - добавила Стрижевская.

По ее словам, украинская сторона готова к продолжению работы для освобождения всех украинцев, которые незаконно удерживаются на оккупированных территориях Украины и в РФ.

В пресс-службе аппарата Верховной Рады сообщили, что среди освобожденных - бойцы батальона Кривбасс Николай Герасименко и Александр Лазаренко, которых боевики незаконно удерживали еще с февраля 2015 года.

Также среди освобожденных - представитель Нацгвардии Евгений Чуднецов, "киборги" Александр Морозов и Иван Ляса, которые дольше всех находились в заложниках, еще со времен обороны Донецкого аэропорта.

Кроме того, освобожден историк и религиовед Игорь Козловский, общественный активист и волонтер Владимир Фомичев и другие.

Также среди освобожденных являются: Абрамов А.А., Арбузов А.И., Ахмеров А.А., Бердник Д.А., Белов Ю.С., Бучок В.М., Гаевая Г.Л., Гашпор К.В., Голиков А.А., Даркин А.В., Казначеев Е.Г., Кононенко Е.Н., Кононенко И.Н., Костенников А.Т., Канарский А.Г., Коць Л.Р. , Кусков А.А., Левашов Д.А., Любчук В.П., Неделяев Е.В., Недосекин В.Б., Новицкий А.С., Овчаренко В.В., Политова А.П., Попов А.В., Радулов С.М., Сапожников И.В., Симоненко Е.В., Сычев Л.М., Синченко Г.А., Соболев Н.В., Старченко С.И., Тиренко И. В. Храмых А.Н., Чмерук А.В., Чулга А.Н., Швайко В.Ю., Яковенко И.С., Бессараб А.Ф., Гулько В.М., Иовов Н.Н., Кушпиль А.А., Петрачкова А.Г., Радовец В.Н., Юрбаш П.В., Богдан В.С., Виндюк А.В., Гладкий С.В. и другие.

Сегодня, 27 декабря, состоялся самый масштабный обмен украинских заложников в Донбассе.

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