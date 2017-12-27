АП: Ликвидация райсудов не скажется на делах Майдана

Райсуды перестанут работать только тогда, когда в этом округе фактически заработает новый суд

Указ Президента о реорганизации районных судов в окружные суды не повлияет на рассмотрение производств по Майдану. Об этом заявил во время встречи с журналистами заместитель главы Администрации Президента Алексей Филатов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Принятие решения о ликвидации и реорганизации не означает, что суды приостановят свою работу. Они перестанут работать только тогда, когда в этом округе фактически заработает новый суд", - сказал Филатов.

По его словам, фактическую дату ликвидации конкретного суда и начала работы окружного суда будет определять Государственная судебная администрация после соответствующих консультаций с судами.

Указ о ликвидации райсудов президент выдаст до 1 января 2018 года, отметил Филатов.

Он рассказал, что в окружных судах будет работать по 30-40 судей.

"Будет изменена судебная карта. У нас не будет судов, в которых работает три судьи, один из которых на больничном, другая в декрете, а третий в отпуске. И в результате в районе отсутствует правосудие. Поэтому суды будут укрупняться, будут создаваться окружные суды ", - пояснил замглавы АП.

По его словам, в следующем году планируется также оптимизация апелляционных судов.

Вчера члены гражданских организаций "Адвокатская совещательная группа" и "Семья Героев Небесной сотни" заявили, что планы президента о ликвидации райсудов считаюь препятствующими установлению истины в "делах Майдана".

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.