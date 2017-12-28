Через админграницу с Крымом не пропустили украинских таксистов

По версии российских пограничников, у таксистов было недостаточно средств для въезда на полуостров

Через административную границу с Крымом не пропустили украинских таксистов, которые регулярно возят людей на полуостров и обратно. Об этом в своем Facebook сообщила первый заместитель министра информационной политики Эмине Джаппарова.

"Несколько десятков украинских таксистов сегодня с 8 до 10 часов утра (как раз после встречи пассажиров с киевского поезда) получили запрет на въезд в Крым вместе с соответствующими "документами". При разговоре российские пограничники объяснили, что "невъезд" получили из-за якобы неостаточного количества средств для пребывания в Крыму", - сообщила она.

Фото: facebook.com/edzhaparova

Не пустили в Крым, как уточняется, около 30-35 таксистов. Их не пропустили вместе с пассажирами.

Читайте также: Биометрический контроль не коснется крымчан на админгранице

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.