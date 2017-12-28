Бывший заложник боевиков Козловский хочет преподавать в Донецке
Украинский религиовед Игорь Козловский, которого вчера освободили по обмену с боевиками, заявил, что намерен продолжать заниматься научной и преподавательской деятельностью и надеется вернуться во временно оккупированный Донецк. Об этом он заявил в интервью 112. Украина.
"Мы прошли через моральное давление, но выдержали благодаря любви украинцев", - отметил Козловский
По его словам, в ОРДЛО установилась общественная система, характерная для тоталитарных режимов.
"Ничего нельзя сказать о проукраинских настроениях (на оккупированных территориях, - ред.), потому что даже если они и есть у людей, то их опасаются выражать. Сейчас там тоталитарная система - такой себе "микс" 37-го года и 50-х или 70-х годов", - отметил Козловский.
Он добавил, что настроения местных жителей меняются, многих не устраивает сложившаяся ситуация, но никто не знает, как найти выход, поскольку "много людей с оружием".
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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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