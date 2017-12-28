Пограничники усиливают меры безопасности на зимние праздники

На праздники все пункты пропуска на админгранице с Крымом и в районе проведения АТО будут работать в штатном режиме

Сотрудники Государственной пограничной службы накануне Рождества и Нового года приступили к усиленным мерам несения службы на государственной границе. Об этом сообщает пресс-служба ведоиства.

"Увеличение пассажиро-транспортного потока фиксируются как на выезд, так и на въезд, в частности на западном участке границы. Сейчас Государственной пограничной службой во взаимодействии с правоохранительными органами сопредельных стран приняты все возможные меры для обеспечения комфортного, безопасного и максимально быстрого пересечения государственной границы гражданами", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что особое внимание в период праздничных дней уделяется функционированию контрольных пунктов въезда-выезда, расположенных на линии разграничения в районе проведения АТО.

"На новогодние и рождественские праздники все контрольно-пропускные пункты пропуска на админгранице с Крымом и в районе проведения АТО, в частности в Донецкой и Луганской областях, будет работать в штатном режиме. Ограничение может быть применено только в случае обострения ситуации и угрозы жизни людей", - уточнили в пресс-службе.

1 ноября Украина усилила контроль в пунктах пропуска на государственной границе, прежде всего на подконтрольном правительству украинско-российском ее участке.

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