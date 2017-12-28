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Луценко возмущен решением САП: Против Довгого открыли новое дело

28.12.2017 15:06
"Доказательства по делу есть, их слышала вся страна", - говорит генпрокурор
Луценко возмущен решением САП: Против Довгого открыли новое дело
Юрий Луценко

Прокуратура Киева открыла новое производство против народного депутата Олеся Довгого по факту отчуждения более тысячи гектаров земли на Жуковом острове. Об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.

Он отметил, что считает решение САП о закрытии дела против Довгого "неприемлемым".

"Удивление и возмущение" вызвало у Луценко обоснование закрытия производства - "в связи с невозможностью установить достаточные доказательства для доказательства виновности лица в суде и исчерпанием возможности их получения".

"Во-первых, доказательства по делу есть. Их слышала вся страна и на их основе ВР сняла неприкосновенность с депутата. Во-вторых, если САП хотела собрать больше доказательств, то за 5 месяцев это должно было быть сделано", - написал генпрокурор.

При этом он утверждает, что 1438 га земли "незаконно украли". "Поэтому сегодня прокуратура Киева зарегистрировала производство по факту растраты имущества в особо крупных размерах (ст 191ККУ) при отчуждении более тысячи гектаров столичной земли на острове Жуков через так называемые кооперативы. Срок давности по этой статье УК - 15 лет", - написал Луценко.

Вчера в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что закрыли производство против Довгого в связи с невозможностью собрать улики, достаточные для доказательства его виновности в суде. Там говорят, что все решения по земле принимали депутаты на сессии Киевсовета, и не обнаружено никаких доказательств оказания давления на них со стороны Довгого.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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