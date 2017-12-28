Луценко возмущен решением САП: Против Довгого открыли новое дело

"Доказательства по делу есть, их слышала вся страна", - говорит генпрокурор

Прокуратура Киева открыла новое производство против народного депутата Олеся Довгого по факту отчуждения более тысячи гектаров земли на Жуковом острове. Об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.

Он отметил, что считает решение САП о закрытии дела против Довгого "неприемлемым".

"Удивление и возмущение" вызвало у Луценко обоснование закрытия производства - "в связи с невозможностью установить достаточные доказательства для доказательства виновности лица в суде и исчерпанием возможности их получения".

"Во-первых, доказательства по делу есть. Их слышала вся страна и на их основе ВР сняла неприкосновенность с депутата. Во-вторых, если САП хотела собрать больше доказательств, то за 5 месяцев это должно было быть сделано", - написал генпрокурор.

При этом он утверждает, что 1438 га земли "незаконно украли". "Поэтому сегодня прокуратура Киева зарегистрировала производство по факту растраты имущества в особо крупных размерах (ст 191ККУ) при отчуждении более тысячи гектаров столичной земли на острове Жуков через так называемые кооперативы. Срок давности по этой статье УК - 15 лет", - написал Луценко.

Вчера в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что закрыли производство против Довгого в связи с невозможностью собрать улики, достаточные для доказательства его виновности в суде. Там говорят, что все решения по земле принимали депутаты на сессии Киевсовета, и не обнаружено никаких доказательств оказания давления на них со стороны Довгого.

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