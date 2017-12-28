Суд отказался выпустить соратника Саакашвили из СИЗО
28.12.2017 21:20
Северион Дангадзе будет находиться в СИЗО до 31 января 2018 года
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Апелляционный суд Киева отказался изменять меру пресечения соратнику Михаила Саакашвили Севериону Дангадзе и оставил его под стражей. Такое решение приняла коллегия судей на заседании 28 декабря, сообщает Hromadske.
Дангадзе будет находиться в СИЗО до 31 января 2018 года.
Ранее на брифинге генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Дангадзе вменяют государственную измену.
6 декабря Печерский райсуд Киева принял решение арестовать его на 2 месяца без альтернативы внесения залога.
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