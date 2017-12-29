Адвокат о деле Крысина: У судьи была возможность для манипуляций

По словам адвоката Виталия Титыча, был очевиден конфликт интересов судьи Олега Линника в деле об убийстве киевского журналиста Вячеслава Веремия

У судьи Шевченковского райсуда Киева Олега Линника была возможность для манипуляций в деле об убийстве киевского журналиста Вячеслава Веремия из-за проблем на стадии досудебного расследования. Об этом заявил адвокат Виталий Титыч, представитель потерпевшего, отвечая на брифинге на вопросы журналистов, передает корреспондент LIGA.net.

"У Линника была возможность манипулировать, поскольку в обвинении и на стадии досудебного расследования были очень серьезные проблемы, по поводу чего я подавал заявление о преступлении. Одного прокурора отстранили на старте производства... но уже работали с тем, что есть", - сказал он.

Также, по словам Титыча, был очевиден конфликт интересов Линника в этом деле. "Защита дважды требовала отвода судьи Линника, один раз отвода требовала прокуратура. Но его коллеги из Шевченковского суда не одобрили отвода. Сам Линник держался за это дело руками и ногами", - пояснил адвокат.

Титыч отметил, что формально Линник мог не учитывать предыдущую судимость Крысина, поскольку годовая отсрочка наказания по предыдущему обвинению как раз истекла к моменту вынесения приговора по делу об убийстве Веремия.

"Другое дело, что Линник вел процесс таким образом, чтобы подогнать приговор под это время", - заявил он.

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Адвокат также обратил внимание на то, что для того, чтобы дать Крысину отсрочку, суд должен прийти к выводу, что обвиняемый может исправиться без ограничения свободы. "При тех обстоятельствах, которые были исследованы Линником непосредственно в судебном заседании, нельзя было сделать вывод о том, что Крысин может исправиться без ограничения свободы. Это очевидно, и на этом, в том числе базируется апелляция прокуратуры", - сообщил Титыч.

22 декабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева признал руководителя "титушек" во время Майдана Юрия Крысина виновным в хулиганстве и нанесении легких телесных повреждений журналисту Вячеславу Веремию во время событий Майдана, приговорив его к четырем годам тюрьмы условно. Крысина, одного из фигурантов убийства Веремия, освободили в зале суда с учетом "смягчающих обстоятельств" - наличия у него двух малолетних детей и якобы раскаяния.

Судья Шевченковского райсуда Киева Олег Линнык считает вполне обоснованным приговор Крысину. Он утверждает, что действовал в пределах предъявленного обвинения и не мог за них выходить - в официальном обвинении, по словам судьи, не было указано, что Крысин руководил "титушками".

28 декабря Генпрокуратура внесла апелляционную жалобу на приговор Шевченковского райсуда Крысину, которому дали условный срок в деле об убийстве Веремия.

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