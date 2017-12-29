У Саакашвили назвали экспертизу его беседы с Курченко фальшивкой

У пресс-секретаря генпрокурора не было законных оснований публиковать информацию о выводах этой экспертизы, считает защита оппозиционного политика

Руслан Чернолуцкий, адвокат лидера партии Рух нових сил Михаила Саакашвили, назвал "сфальсифицированной" экспертизу голосов на аудиозаписях разговоров экс-президента Грузии и беглого олигарха Сергея Курченко, подтверждающую их подлинность. Об этом защитник заявил в комментарии LIGA.net.

Чернолуцкий в очередной раз подчеркнул, что Саакашвили никогда не общался и не был знаком с Курченко.

"Мы считаем, что все пленки, все голоса сфальсифицированы. Понятное дело, что государственный институт экспертиз, подчиняющийся СБУ, иную экспертизу, кроме как подтвердить сфабрикованные голоса, и не мог сделать", - отметил адвокат.

По словам Чернолуцкого, он также не понимает, на каком основании пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган обнародовала эту информацию, относящуюся к материалам досудебного расследования.

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"Доступ у нее к ним, даже несмотря на должность пресс-секретаря генпрокурора, вряд ли имеется. Поэтому нужно еще разобраться, каким образом у нее в принципе имеется информация о каких-то экспертизах", - резюмировал защитник Саакашвили.

Ранее сегодня, 29 декабря, пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган сообщила, что, согласно выводам сотрудников НИИ спецтехники и судебных экспертиз СБУ, голоса на зафиксированных следствием разговорах якобы Саакашвили и Курченко принадлежат этим лицам.

5 декабря 2017 года Генпрокуратура опубликовала видео, в котором, как утверждают в ведомстве, изложены подробности операции по разоблачению финансирования деятельности Саакашвили беглым олигархом Курченко.

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