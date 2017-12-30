Сын Авакова сообщил САП, где встретит Новый год

Александр Аваков отправится на каникулы за пределы Украины

Сын министра внутренних дел Александр Аваков проинформировал Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), что Новый год проведет в Италии. Об этом LIGA.net рассказали источники в силовых органах.

"Браслет с него сняли, паспорта - вернули. Ни запретить, ни одобрить его поездки САП не может. Но на всякий случай он поставил САП в известность", - сообщили в окружении Авакова.



Ранее министр МВД Арсен Аваков выложил фотографию заснеженных гор в своем Facebook, отметив в посте, что это Италия.



26 декабря Александру Авакову, который является фигурантом уголовного производства о "рюкзаках Авакова", вернули загранпаспорт и сняли браслет слежения, обязав являться к следователю или в суд по первому вызову.



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