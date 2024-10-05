Я недооценил Зеленского – Столтенберг сказал, когда узнал о планах Путина на Украину

Бывший генсек НАТО вспомнил о том, как впервые познакомился с Зеленским и о чем говорили в первые недели полномасштабной войны

Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг (Фото: ОП)

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенбергс рассказал о том, что знал о вероятном полномасштабном вторжении России в Украину еще до того, как разведка США опубликовала данные. Об этом он рассказал в интервью Financial Times.

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По словам Столтенберга, еще в середине осени 2021 года он был уверен в том, что диктатор Владимир Путин начнет свое вторжение в Украину. Это примерно за месяц до того, как США опубликовали разведданные о том, что Россия наращивает военную мощь на границе.

Однако некоторые союзники Украины, по словам экс-генсека, не были уверены в этом. Речь идет, в частности, о президенте Франции Эмманюэле Макроне и канцлере Германии Олафе Шольце.

"По сути, разница была не в фактах, разведданных. Она была в намерениях. И я сказал им: неважно, считаете ли вы вероятность 90% или 10% . . . нам нужно подготовиться к тому, что это произойдет", — сказал Столтенберг.

Также он отметил, что не был до конца уверен в том, выстоит Украина или нет. Он сравнил ситуацию с броском монеты и подчеркнул, что если бы РФ удалось захватить Киев и Владимира Зеленского, то "вся война была бы совсем другой".

Столтенберг также вспомнил о своей первой встрече с Зеленским, которая состоялась в июне 2019 года. Он сказал, что украинский президент ему понравился, но он и представить не мог, что тот станет военные лидером.

"Он был неопытным. Он задавал самые простые вопросы... . . . Я его полностью недооценил", – сказал Столтенберг.

После начала полномасштабного вторжения поговорить с Зеленским тогда еще действующий генсек НАТО смог только через две недели и назвал разговор трудным. По его словам, он переживал, что Зеленского могут "поймать или убить", а украинский президент, в свою очередь просил обеспечить бесполетную зону. "А я не мог ее дать", – резюмировал Столтенберг.