Столтенберг: НАТО должно было вооружить Украину, чтобы не допустить полномасштабной войны

Генсек НАТО отметил, что Альянс мог бы сделать большее для вооружения Украины до начала полномасштабной войны, чтобы ее избежать

Йенс Столтенберг (Фото: ЕРА)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Альянс мог сделать больше, чтобы предотвратить полномасштабное вторжение России в Украину. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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По мнению Столтенберга, западные союзники могли бы лучше вооружить Украину, тем самым предотвратив великую войну.

"Сейчас мы предоставляем военную технику для войны – тогда мы могли бы предоставить военную технику для предотвращения войны", – сказал он.

Генсек Североатлантического альянса подчеркнул, что члены НАТО не хотели предоставлять Украине оружие, о котором она просила до начала вторжения РФ, из-за страха перед Москвой.

Ранее Politico писало, что Столтенберг, который покинет пост уже 1 октября, станет главой Мюнхенской конференции безопасности.

Его преемником 26 июня 2024 официально выбрали уже бывшего нидерландского премьера Марка Рютте.

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