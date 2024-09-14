Столтенберг: НАТО должно было вооружить Украину, чтобы не допустить полномасштабной войны
Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Альянс мог сделать больше, чтобы предотвратить полномасштабное вторжение России в Украину. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях
По мнению Столтенберга, западные союзники могли бы лучше вооружить Украину, тем самым предотвратив великую войну.
"Сейчас мы предоставляем военную технику для войны – тогда мы могли бы предоставить военную технику для предотвращения войны", – сказал он.
Генсек Североатлантического альянса подчеркнул, что члены НАТО не хотели предоставлять Украине оружие, о котором она просила до начала вторжения РФ, из-за страха перед Москвой.
- Ранее Politico писало, что Столтенберг, который покинет пост уже 1 октября, станет главой Мюнхенской конференции безопасности.
- Его преемником 26 июня 2024 официально выбрали уже бывшего нидерландского премьера Марка Рютте.
Читайте также: Столтенберг заявил, что Украина достигла "много" в Курской операции