С 1 октября Столтенберг уходит с поста. Politico узнало, кем он станет после этого

Йенс Столтенберг (Фото: ЕРА/TOMS KALNINS)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, который покинет пост уже 1 октября, станет главой Мюнхенской конференции безопасности. Об этом пишет Politico со ссылкой на осведомленного собеседника.

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По словам источника журналистов, Столтенберг станет главой Мюнхенской конференции безопасности после ее съезда, который состоится в феврале 2025 года. С 2022 года этот пост занимает Кристоф Гойсген.

Столтенберг стал генсеком НАТО в 2014 году. Он должен был завершить свой срок в конце сентября 2023 года, но члены НАТО попросили его остаться еще на год, поскольку не смогли тогда достичь консенсуса по кандидату.

Преемником Столтенберга 26 июня 2024 официально выбрали уже бывшего нидерландского премьера Марка Рютте.

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