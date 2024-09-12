С 1 октября Столтенберг уходит с поста. Politico узнало, кем он станет после этого
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, который покинет пост уже 1 октября, станет главой Мюнхенской конференции безопасности. Об этом пишет Politico со ссылкой на осведомленного собеседника.
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По словам источника журналистов, Столтенберг станет главой Мюнхенской конференции безопасности после ее съезда, который состоится в феврале 2025 года. С 2022 года этот пост занимает Кристоф Гойсген.
Столтенберг стал генсеком НАТО в 2014 году. Он должен был завершить свой срок в конце сентября 2023 года, но члены НАТО попросили его остаться еще на год, поскольку не смогли тогда достичь консенсуса по кандидату.
- Преемником Столтенберга 26 июня 2024 официально выбрали уже бывшего нидерландского премьера Марка Рютте.
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