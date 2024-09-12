З 1 жовтня Столтенберг йде з посади. Politico дізналося, ким він стане після цього
Генсек НАТО Єнс Столтенберг, який залишить посаду вже 1 жовтня, стане главою Мюнхенської безпекової конференції. Про це пише Politico з посиланням на обізнаного співрозмовника.
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За словами джерела журналістів, Столтенберг стане головою Мюнхенської безпекової конференції після її з’їзду, який відбудеться в лютому 2025 року. З 2022 року цю посаду обіймає Крістоф Гойсген.
Столтенберг став генсеком НАТО у 2014 році. Він мав завершити свій термін наприкінці вересня 2023 року, але члени НАТО попросили його залишитися ще на рік, оскільки не змогли тоді досягти консенсусу щодо кандидата.
- Наступником Столтенберга 26 червня 2024 року офіційно обрали вже колишнього нідерландського прем'єра Марка Рютте.
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