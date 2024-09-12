З 1 жовтня Столтенберг йде з посади. Politico дізналося, ким він стане після цього

Єнс Столтенберг (Фото: ЕРА/TOMS KALNINS)

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, який залишить посаду вже 1 жовтня, стане главою Мюнхенської безпекової конференції. Про це пише Politico з посиланням на обізнаного співрозмовника.

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За словами джерела журналістів, Столтенберг стане головою Мюнхенської безпекової конференції після її з’їзду, який відбудеться в лютому 2025 року. З 2022 року цю посаду обіймає Крістоф Гойсген.

Столтенберг став генсеком НАТО у 2014 році. Він мав завершити свій термін наприкінці вересня 2023 року, але члени НАТО попросили його залишитися ще на рік, оскільки не змогли тоді досягти консенсусу щодо кандидата.

Наступником Столтенберга 26 червня 2024 року офіційно обрали вже колишнього нідерландського прем'єра Марка Рютте.

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