З 1 жовтня Столтенберг йде з посади. Politico дізналося, ким він стане після цього
Єнс Столтенберг (Фото: ЕРА/TOMS KALNINS)

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, який залишить посаду вже 1 жовтня, стане главою Мюнхенської безпекової конференції. Про це пише Politico з посиланням на обізнаного співрозмовника.

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За словами джерела журналістів, Столтенберг стане головою Мюнхенської безпекової конференції після її з’їзду, який відбудеться в лютому 2025 року. З 2022 року цю посаду обіймає Крістоф Гойсген.

Столтенберг став генсеком НАТО у 2014 році. Він мав завершити свій термін наприкінці вересня 2023 року, але члени НАТО попросили його залишитися ще на рік, оскільки не змогли тоді досягти консенсусу щодо кандидата. 

  • Наступником Столтенберга 26 червня 2024 року офіційно обрали вже колишнього нідерландського прем'єра Марка Рютте

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війнаЄнс СтолтенбергМюнхенська безпекова конференція