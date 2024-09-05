Столтенберг заявил, что Украина достигла "много" в Курской операции

Генсек НАТО также отметил, что украинцы имеют право на самооборону, в том числе с помощью дальнобойного оружия

Йенс Столтенберг (Фото: EPA)

Украина достигла "много" в своем наступлении на Курскую область, но трудно сказать, как будет развиваться ситуация дальше. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг журналистам в Осло, передает Reuters.

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"Только украинцы могут сделать необходимый трудный выбор — например, куда развернуть свои силы и какой тип войны уместен в этой ситуации", – сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что Украина имеет право на самооборону, в том числе с помощью ракет большой дальности, которые могут достигать военных целей на территории России.

"Я рад, что многие страны НАТО дали такую возможность, а те, у которых еще действуют ограничения, смягчили ограничения, чтобы Украина могла защитить себя", – сказал Столтенберг.

Ранее Столтенберг дал понять, что НАТО не против наступления ВСУ на Курск. Но подчеркнул, что о планах проведения такой операции в Альянсе не знали.

Президент Владимир Зеленский говорит, что Украина никого не информировала перед началом операции Сил обороны в Курской области из-за беспокойства, что об этом узнают россияне, как это было с контрнаступлением летом 2023-го.

Украинская операция в Курской области началась 6 августа, почти неделю ее официально не комментировали украинские власти. 12 августа Зеленский признал ее проведение.

Украина контролирует в Курской области около 100 населенных пунктов и ежедневно продвигается. Сотни оккупантов попали в плен ВСУ.

В интервью NBC, вышедшем 5 сентября, Зеленский сказал, что Россия стянула в Курскую область уже 60 000 своих военных.

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