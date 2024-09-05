Столтенберг заявив, що Україна досягла "багато" у Курській операції

Генсек НАТО також наголосив, що українці мають право на самооборону, зокрема за допомогою далекобійної зброї

Єнс Столтенберг (Фото: EPA)

Україна досягла "багато" у своєму наступі на Курську область, але важко сказати, як розвиватиметься ситуація далі. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг журналістам в Осло, передає Reuters.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Тільки українці можуть зробити необхідний важкий вибір — наприклад, куди розгорнути свої сили і який тип війни доречний у цій ситуації", – сказав Столтенберг.

Він наголосив, що Україна має право на самооборону, зокрема за допомогою ракет великої дальності, які можуть досягати військових цілей на території Росії.

"Я радий, що багато країн НАТО дали таку можливість, а ті, у яких ще діють обмеження, пом’якшили обмеження, щоб Україна могла захистити себе", – сказав Столтенберг.

Раніше Столтенберг дав зрозуміти, що НАТО не проти наступу ЗСУ на Курськ. Але наголосив, що про плани проведення такої операції в Альянсі не знали.

Президент Володимир Зеленський каже, що Україна нікого не інформувала перед початком операції Сил оборони в Курській області через занепокоєння, що про це дізнаються росіяни, як це було із контрнаступом влітку 2023-го.

Українська операція у Курській області почалася 6 серпня, майже тиждень її офіційно не коментувала українська влада. 12 серпня Зеленський визнав її проведення.

Україна контролює у Курській області близько 100 населених пунктів і щоденно просувається. Сотні окупантів потрапили у полон ЗСУ.

В інтерв'ю NBC, яке вийшло 5 вересня, Зеленський сказав, що Росія стягнула до Курської області вже 60 000 своїх військових.

Читайте також: "Один із пунктів плану перемоги". Зеленський розповів, навіщо Україні операція на Курщині