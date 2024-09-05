Зеленський пояснив, чому не розповів союзникам про операцію в Курській області

Володимир Зеленський заявив, що про майбутній наступ не знало дуже багато інституцій в Україні

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Україна нікого не інформувала перед початком операції Сил оборони в Курській області через занепокоєння про те, що про неї дізнаються росіяни. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю NBC News.

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Відповідаючи на запитання, чому адміністрація президента США Джо Байдена не знала про майбутню операцію, президент відповів, що Україна нікого не інформувала.

"І це питання не недовіри. Ми не інформували дуже багато інституцій і в нашій державі, всередині держави. Розумієте, це війна, і витік інформації він постійний", – сказав Зеленський.

Глава держави додав, що витік інформації може бути не від людини, а через засоби зв’язку, а інколи й у закритих штабах. Зеленський згадав літній контрнаступ 2023 року.

"Всі знали: всередині нашої держави, всі знали зовні, наші партнери. Всі знали про цю операцію, і росіяни знали. Росіяни знали деталі цієї операції, коли наші війська пішли наступати на Півдні, вони очікували. І війська, і фортифікаційні споруди були – всі заточені під нашу операцію", – заявив він.

Зеленський наголосив, що неможливо боротися, коли всі знають. Тому президент максимально скоротив коло людей, яким було відомо про операцію в Курській області.

"І тому це було дуже несподівано. Я вважаю, що це одна із причин, що операція пройшла успішно", – резюмував він.

6 серпня Міноборони РФ повідомило, що ЗСУ нібито прорвали кордон із Курською областю.

7 серпня Кірбі сказав, що США попросить у Києва пояснень стосовно того, що відбувається на кордоні України з Курською областю Росії.

Згодом речник Держдепу заявив, що США контактують з Україною щодо подій у Курській області Росії, Київ не попереджав Вашингтон про будь-які операції на території РФ.

12 серпня президент Зеленський офіційно визнав її проведення.

27 серпня Сирський повідомив, що Україна контролює в Курській області 100 населених пунктів і 1294 квадратних кілометри території.

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