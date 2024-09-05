Сили спецоперацій показали, як знищують логістику росіян у Курській області – відео
Бійці Сил спеціальних операцій Збройних Сил України завдають ударів по техніці окупантів у Курській області. Про це повідомило командування ССО й опублікувало відповідне відео.
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У повідомленні йдеться, що одразу кілька підрозділів ССО на Курському напрямку завдають комплексних ударів по російській логістиці. Колони окупантів, зокрема і з понтонними автомобілями, знищують за допомогою безпілотників та артилерії дружніх підрозділів Сил оборони.
"На черговому відео – приклад того, як чітко спрацювали воїни ССО під час знищення ворожих цілей. Кожен підрозділ мав окрему задачу: розвідку з неба, корегування FPV-дронів і наведення артилерії", – зазначило командування.
У результаті Силами оборони було знищено сім одиниць техніки, зокрема п’ять понтонних автомобілів.
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- 21 серпня Сили спецоперацій ЗСУ показали ураження понтонних переправ росіян у Курській області.
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