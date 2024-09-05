Бійці Сил спеціальних операцій Збройних Сил України завдають ударів по техніці окупантів у Курській області. Про це повідомило командування ССО й опублікувало відповідне відео.

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У повідомленні йдеться, що одразу кілька підрозділів ССО на Курському напрямку завдають комплексних ударів по російській логістиці. Колони окупантів, зокрема і з понтонними автомобілями, знищують за допомогою безпілотників та артилерії дружніх підрозділів Сил оборони.

"На черговому відео – приклад того, як чітко спрацювали воїни ССО під час знищення ворожих цілей. Кожен підрозділ мав окрему задачу: розвідку з неба, корегування FPV-дронів і наведення артилерії", – зазначило командування.

У результаті Силами оборони було знищено сім одиниць техніки, зокрема п’ять понтонних автомобілів.

16 серпня тодішній командувач ПС Олещук заявив, що українські льотчики змогли знищити один із російських мостів на Курському напрямку.

20 серпня ПС показали відео удару по підземному пункту управління росіян у Курській області керованою авіабомбою AASM Hammer.

21 серпня Сили спецоперацій ЗСУ показали ураження понтонних переправ росіян у Курській області.

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