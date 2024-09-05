Бойцы Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины наносят удары по технике оккупантов в Курской области. Об этом сообщило командование ССО и опубликовало соответствующее видео.

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В сообщении говорится, что сразу несколько подразделений ССО на Курском направлении наносят комплексные удары по российской логистике. Колонны оккупантов, в том числе и с понтонными автомобилями, уничтожают с помощью беспилотников и артиллерии дружественных подразделений Сил обороны.

"На очередном видео – пример того, как четко сработали воины ССО во время уничтожения враждебных целей. У каждого подразделения была отдельная задача: разведка с неба, корректировка FPV-дронов и наведение артиллерии", — отметило командование.

В результате Силами обороны было уничтожено семь единиц техники, в том числе пять понтонных автомобилей.

16 августа тогдашний командующий ВС Олещук заявил, что украинские летчики смогли уничтожить один из российских мостов на Курском направлении.

20 августа ВС показали видео удара по подземному пункту управления россиян в Курской области управляемой авиабомбой AASM Hammer.

21 августа Силы спецопераций ВСУ показали поражение понтонных переправ россиян в Курской области.

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