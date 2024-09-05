Зеленский объяснил, почему не рассказал союзникам об операции в Курской области

Владимир Зеленский заявил, что о предстоящем наступлении не знало очень много институтов в Украине

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Украина никого не информировала перед началом операции Сил обороны в Курской области из-за беспокойства о том, что о ней узнают россияне. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью NBC News.

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Отвечая на вопрос, почему администрация президента США Джо Байдена не знала о предстоящей операции, президент ответил, что Украина никого не информировала.

"И это вопрос не недоверия. Мы не информировали очень много институтов и в нашем государстве, внутри государства. Понимаете, это война, и утечка информации постоянная", – сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что утечка информации может быть не от человека, а по средствам связи, а иногда и в закрытых штабах. Зеленский вспомнил летнее контрнаступление 2023 года.

"Все знали: внутри нашего государства, все знали извне, наши партнеры. Все знали об этой операции, и россияне знали. Россияне знали детали этой операции, когда наши войска пошли наступать на Юге, они ожидали. И войска, и фортификационные сооружения были – все заточены под нашу операцию", – заявил он.

Зеленский подчеркнул, что невозможно бороться, когда все знают. Поэтому президент максимально сократил круг людей, которым было известно об операции в Курской области.

"И поэтому это было очень неожиданно. Я считаю, что это одна из причин, что операция прошла успешно", – резюмировал он.

6 августа Минобороны РФ сообщило, что ВСУ якобы прорвали границу с Курской областью.

7 августа Кирби сказал, что США попросят у Киева объяснений относительно того, что происходит на границе Украины с Курской областью России.

Впоследствии представитель Госдепа заявил, что США контактируют с Украиной относительно событий в Курской области России, Киев не предупреждал Вашингтон о каких-либо операциях на территории РФ.

12 августа президент Зеленский официально признал ее проведение.

27 августа Сырский сообщил, что Украина контролирует в Курской области 100 населенных пунктов и 1294 квадратных километра территории.

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