Столтенберг: НАТО мало озброїти Україну, щоб не допустити великого вторгнення Росії
Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Альянс міг зробити більше, аби запобігти повномасштабному вторгненню Росії в Україну. Про це він заявив в інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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На думку Столтенберга, західні союзники могли б краще озброїти Україну, тим самим запобігши великій війні.
"Зараз ми надаємо військову техніку для війни – тоді ми могли б надати військову техніку для запобігання війні", – сказав він.
Генсек Північноатлантичного альянсу наголосив, що члени НАТО не хотіли надавати Україні зброю, про яку вона просила до початку вторгнення РФ, через страх перед Москвою.
- Раніше Politico писало, що Столтенберг, який залишить посаду вже 1 жовтня, стане главою Мюнхенської безпекової конференції.
- Його наступником 26 червня 2024 року офіційно обрали вже колишнього нідерландського прем'єра Марка Рютте.
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