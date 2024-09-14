Столтенберг: НАТО мало озброїти Україну, щоб не допустити великого вторгнення Росії

Генсек НАТО зазначив, що Альянс міг би зробити більше для озброєння України до початку повномасштабної війни, аби її уникнути

Єнс Столтенберг (Фото: ЕРА)

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Альянс міг зробити більше, аби запобігти повномасштабному вторгненню Росії в Україну. Про це він заявив в інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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На думку Столтенберга, західні союзники могли б краще озброїти Україну, тим самим запобігши великій війні.

"Зараз ми надаємо військову техніку для війни – тоді ми могли б надати військову техніку для запобігання війні", – сказав він.

Генсек Північноатлантичного альянсу наголосив, що члени НАТО не хотіли надавати Україні зброю, про яку вона просила до початку вторгнення РФ, через страх перед Москвою.

Раніше Politico писало, що Столтенберг, який залишить посаду вже 1 жовтня, стане главою Мюнхенської безпекової конференції.

Його наступником 26 червня 2024 року офіційно обрали вже колишнього нідерландського прем'єра Марка Рютте.

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