Я недооцінив Зеленського – Столтенберг сказав, коли дізнався про плани Путіна на Україну

Колишній генсек НАТО згадав про те, як вперше познайомився із Зеленським і про що говорили у перші тижні повномасштабної війни

Володимир Зеленський та Єнс Столтенберг (Фото: ОП)

Колишній генсек НАТО Єнс Столтенбергс розповів про те, що знав про ймовірне повномасштабне вторгнення Росії в Україну ще до того, як розвідка США опублікувала дані. Про це він розповів в інтерв'ю Financial Times.

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За словами Столтенберга, ще в середині осені 2021 року він був упевнений, що диктатор Володимир Путін почне своє вторгнення в Україну. Це приблизно за місяць до того, як США опублікували розвідувальні дані про те, що Росія нарощує військову міць на кордоні.

Проте, деякі союзники України, за словами ексгенсека, не були впевнені в цьому. Йдеться, зокрема, про президента Франції Емманюеля Макрона і канцлера Німеччини Олафа Шольца.

"По суті, різниця була не в фактах, розвідданих. Вона була в намірах. І я сказав їм: неважливо, чи вважаєте ви ймовірність 90% або 10% ... нам потрібно підготуватися до того, що це станеться", – сказав Столтенберг.

Також він зазначив, що не був до кінця впевнений у тому, вистоїть Україна чи ні. Він порівняв ситуацію з кидком монети та підкреслив, що якби РФ вдалося захопити Київ та Володимира Зеленського, то "вся війна була б зовсім іншою".

Столтенберг також згадав про свою першу зустріч із Зеленським, яка відбулася у червні 2019 року. Він сказав, що український президент йому сподобався, але він і уявити не міг, що той стане військовим лідером.

"Він був недосвідченим. Він ставив найпростіші питання... Я його повністю недооцінив", – сказав Столтенберг.

Після початку повномасштабного вторгнення поговорити з Зеленським тоді ще чинний генсек НАТО зміг лише за два тижні і назвав розмову складною. За його словами, він переживав, що Зеленського можуть "зловити чи вбити", а український президент, у свою чергу, просив забезпечити безпольотну зону. "А я не міг її дати", – резюмував Столтенберг.