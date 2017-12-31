С сегодняшнего дня украинцы могут ездить в ОАЭ без виз

31 декабря в силу вступает безвизовый режим с Объединенными Арабскими Эмиратами для украинцев

Сегодня, 31 декабря, вступает в силу безвизовый режим дял украинцев с Объединенными Арабскими Эмиратами.

2 ноября президен Петр Порошенко и правитель эмирата Дубай шейх Мухаммед бин Рашид Аль Мактум (он же премьер-министр ОАЭ) подписали соответствующий меморандум.

Как сообщал ранее министр иностранных дел Павел Климкин, украинцы смогут находиться в ОАЭ с биометрическими паспортами в течение 30 дней без виз.

1 ноября стало известно, что Украина и Саудовская Аравия упростят визовый режим.

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