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С сегодняшнего дня украинцы могут ездить в ОАЭ без виз

31.12.2017 09:49
31 декабря в силу вступает безвизовый режим с Объединенными Арабскими Эмиратами для украинцев
С сегодняшнего дня украинцы могут ездить в ОАЭ без виз
Фото: pixabay.com

Сегодня, 31 декабря, вступает в силу безвизовый режим дял украинцев с Объединенными Арабскими Эмиратами. 

2 ноября президен Петр Порошенко и правитель эмирата Дубай шейх Мухаммед бин Рашид Аль Мактум (он же премьер-министр ОАЭ) подписали соответствующий меморандум.

Как сообщал ранее министр иностранных дел Павел Климкин, украинцы смогут находиться в ОАЭ с биометрическими паспортами в течение 30 дней без виз.

1 ноября стало известно, что Украина и Саудовская Аравия упростят визовый режим.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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