Какие новые штрафы готовят нарушителям ПДД: инфографика от МВД

Кабмин намерен повысить штрафы за превышение скорости и вождение без прав, однако для этого Рада должна внести изменения в КУоАП

Правительство запланировало повышение штрафов за некоторые распространенные нарушения правил дорожного движения, однако оно вступит в силу только после внесения Верховной Радой соответствующих изменений в Кодекс об админнарушениях. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В частности, штраф за превышение максимально разрешенной скорости более чем на 50 км/ч предлагается повысить с нынешних 510 грн до 3,4 тыс грн. За оставление места ДТП предлагается установить штраф также 3,4 тыс грн и предусмотреть возможность лишения водительских прав на срок до шести месяцев.

Кроме того, в 20 раз предлагается увеличить штраф за управление транспортом без водительских прав - до 10,2 тыс грн, а за повторное нарушение наказывать штрафом в 40,8 тыс грн.

По замыслу МВД, лишенные права управления лица, пойманные за вождением, будут платить штраф в размере 20,4 тыс грн, а за повторное такое нарушение в течение года - 40,8 тыс грн.

Также в министерстве напомнили, что для введения некоторых инноваций достаточно было соответствующих постановлений Кабмина. Одно из таких новшеств - ограничение скорости движения в населенных пунктах до 50 км/ч с 1 января 2018 года (постановление КМУ от 10.11.2017 №883).

Кроме того, уже работает новый порядок выдачи водительских прав (постановление КМУ от 10.11.2017 №885). Теперь первое удостоверение водителя в сервисных центрах МВД будет выдаваться на два года с правом обмена на постоянное в том случае, если за два года человек вообще не нарушал ПДД или нарушал не более двух раз.

В МВД отметили, что Кабмин также одобрил законодательные изменения в части внедрения видеофиксации нарушений ПДД и ужесточения ответственности за вождение в нетрезвом состоянии.

В декабре 2017 года спикер МВД Артем Шевченко заявил, что видео- и фотофиксация превышения скоростного ограничения в 50 км/ч заработает до конца 2018-го.

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Инфографика: mvs.gov.ua

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