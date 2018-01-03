В Киеве снимали видео по заказу спецслужб РФ - прокуратура

Видеосюжеты, по данным прокуратуры, снимались и монтировались в частном доме в Киеве

Сотрудники прокуратуры и СБУ провели обыск в частном доме в Киеве, где, по данным правоохранителей, изготавливались антиукраинские видеоматериалы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Там напомнили, что прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом в мае 2017 года по факту российской

"В ходе досудебного расследования установлено, что двое граждан Украины готовили по заказу российских структур антиукраинские видеоматериалы, которые впоследствии размещались на канале популярного видеохостинга и транслировались российскими СМИ", - сказано в сообщении.

В частности, отметили в прокуратуре, подготовленные ими материалы направлены на поддержку деятельности ЛДНР, легитимизацию действий государства-оккупанта, а также на совершение насильственных действий по изменению государственного устройства Украины.

В прокуратуре заявляют, что с этой целью злоумышленники периодически выезжали в РФ, где получали инструкции и деньги за проделанную работу. Видеосюжеты, по данным ведомства, снимались и монтировались в частном доме в Киеве.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемых "выявлены и зафиксированы сведения об обстоятельствах совершения уголовного преступления и изъяты орудия его совершения, в отношении которых будут проведены соответствующие экспертизы".

Фото: ark.gp.gov.ua

20 декабря 2017 года СБУ сообщила о задержании "разоблаченного в работе на российские спецслужбы" помощника премьер-министра Станислава Ежова.

Мужчина якобы собирал информацию о деятельности правительственных структур и передавал ее российским кураторам через электронные каналы связи. Его задержали на рабочем месте при содействии руководства правительства. Открыто дело по ч. 1 ст. 111 УК (госизмена).

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак считает Ежова самой "крупной рыбой", пойманной за годы независимости Украины.

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