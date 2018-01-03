Климкин о Volkswagen и Adidas в Крыму: Мы их достанем

Ранее сообщалось, что информацию о возможной работе немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma в оккупированном Крыму проверяет СБУ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина не оставит без реакции деятельность на территории оккупированного Крыма немецких компаний Volkswagen и Adidas. Об этом он сказал на совместном брифинге с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем в Киеве.

"Я считаю, что это (история с Siemens, - ред.) стало печальным уроком для всего немецкого, и не только немецкого, бизнеса. И сейчас есть, конечно, компании, которые позволяют своим ритейлерам, такие как, например, Volkswagen или Adidas, Крым причислять к территории России. Мы их безусловно достанем, достанем не только политическими, но и юридическими методами", - пообещал Климкин.

Ранее сообщалось, что информацию о возможной работе немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma в оккупированном Крыму проверяет СБУ.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.