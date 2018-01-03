Глава МИД ФРГ: Миротворцы ООН должны быть во всем Донбассе
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что мандат вооруженной миротворческой миссии ООН должен распространяться на всю территорию Донбасса. Об этом он сказал на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Киеве.
"Должна быть вооруженная и сильная миротворческая миссия ООН, которая должна находиться на оккупированной территории, а не охранять только в виде немногочисленной группы представителей ОБСЕ", - сказал Габриэль.
По его словам, если миссия будет размещена только на линии соприкосновения, на чем настаивает Россия, то это будет "новой границей" в Украине.
Климкин на брифинге заявил, что Украина не оставит без реакции деятельность на территории оккупированного Крыма немецких компаний Volkswagen и Adidas.
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