Глава МИД ФРГ: Миротворцы ООН должны быть во всем Донбассе

Если миссия будет размещена только на линии соприкосновения, на чем настаивает Россия, то это будет "новой границей" в Украине, считает Габриэль

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что мандат вооруженной миротворческой миссии ООН должен распространяться на всю территорию Донбасса. Об этом он сказал на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Киеве.

"Должна быть вооруженная и сильная миротворческая миссия ООН, которая должна находиться на оккупированной территории, а не охранять только в виде немногочисленной группы представителей ОБСЕ", - сказал Габриэль.

По его словам, если миссия будет размещена только на линии соприкосновения, на чем настаивает Россия, то это будет "новой границей" в Украине.

Климкин на брифинге заявил, что Украина не оставит без реакции деятельность на территории оккупированного Крыма немецких компаний Volkswagen и Adidas.

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