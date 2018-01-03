Польша приняла десятки тысяч украинцев из Донбасса - премьер

Премьер-министр Польши сказал, что из зоны боевых действий в Донбассе в страну приехали несколько десятков тысяч украинцев

Польша приняла несколько десятков тысяч украинцев, которые выехали из Донбасса. Об этом сказал глава Совета министров Польши Матеуш Моравецкий, передает Укринформ.



По его словам, Польша всего приняла 1,5 милиона украинцев, но не уточнил за какой период времени.



"Я подчеркнул на Европейском Совете и сегодня еще раз об этом скажу: страны Центральной Европы делают очень много для миграции, для снижения напряженности на восточном фланге ЕС, ведь идет война России с Украиной. (...) Мы приняли 1,5 млн украинцев, при том, что значительная часть из них - это люди, которые сбежали из территорий, где идут боевые действия - с Донбасса", - сказал Моравецкий.

В течение 10 месяцев 2017 года власти Польши предоставили статус беженцев 56 гражданам Украины и приняли 175 решений о предоставлении украинцам статуса лица, которое нуждается в дополнительной защите.



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