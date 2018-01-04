Геращенко рассказала о планах по поиску пропавших без вести

Привлечение Международного комитета Красного Креста к поиску пропавших должно стать одной из тем переговоров в нормандском формате, считает Геращенко

Во время переговоров в Минске Украина будет инициировать создание гуманитарной группы с участием представителей РФ, ОРДЛО и Международного комитета Красного Креста (МККК) для поиска пропавших без вести и эксгумации тел погибших в Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

"Мы будем настаивать на создании механизма с участием Украины, РФ и МККК с приглашением представителей ОРДЛО для поиска пропавших без вести и эксгумации тел погибших. Это должна быть аполитична группа, из экспертов и без политики - для выполнения важной гуманитарной миссии", - написала Геращенко.

Она считает, что привлечение МККК к поиску пропавших должно стать одной из тем переговоров в нормандском формате.

Также, по словам Геращенко, Украина ожидает от миссии ОБСЕ "более активной, в рамках их мандата, позиции и относительно посещения тюрем, и по освобождению заложников, и по соблюдению минских соглашений".

27 декабря в ходе масштабного обмена на подконтрольную Украине территорию были переправлены 73 заложника, боевикам Киев отдал 233 запрашиваемых ими лиц.

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