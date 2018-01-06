Американский ракетный эсминец USS Carney зашел в Черное море

USS Carney должен усилить готовность и боеспособность сил НАТО в этом регионе

Американский ракетный эсминец зашел в воды Черного моря для укрепления безопасности и стабильности в регионе. Об этом сообщил пресс-центр командования военно-морских сил США в Европе в своем Twitter.



"USS Carney пересек пролив Босфор и войдет в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море и укрепления региональной морской стабильности, а также укрепления комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО", - говорится в сообщении.







USS Carney - эсминец типа "Арли Берк", назван в честь адмирала Роберта Карни, руководителя военно-морскими операциями ВМС США при президенте США Эйзенхауэре.



Корабль способен выполнять разнообразные задачи, благодаря своему мощному и сбалансированному вооружению, управляемому единой системой Иджис. В настоящее время корабль входит в состав 24-й эскадры эсминцев, военно-морская база Мэйпорт.



3 декабря сообщалось, что Военно-Морские Силы ВС Украины провели в Черном море совместные тренировки типа PASSEX с эсминцем ВМС США "Джеймс Уильямс"



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