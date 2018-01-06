USD:  27.76  28.18   EUR:  32.94  33.70  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Британия не видит возможности визовой либерализации с Украиной

06.01.2018 15:13
Посол Британии говорит, что на решение по либерализации влияет инцидент, когда у киллера, стрелявшего в Осмаева и Окуеву, оказался незаконный паспорт
Британия не видит возможности визовой либерализации с Украиной
Джудит Гоф (фото -britishukrainiansociety.org)

Великобритания пока не видит возможностей для либерализации визового режима с Украиной. Об этом сказала посол страны в Украине Джудит Гоф в интервью Новому времени.

Она отметила, что вопрос осложнился после недавнего прецедента, когда паспорт гражданина Украины незаконно получил гражданин другой страны - который стрелял в чеченских добровольцев АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву.

"Мы теперь ждем расследования этого факта, чтобы убедиться в том, что процесс выдачи виз в Украине защищенный и безопасный. Поскольку в другом случае либерализация угрожает уже Великобритании и безопасности ее граждан", - сказала Гоф.

Киллер, который стрелял в Осмаева и Окуеву получил украинский паспорт 10 февраля 2016 года, заграничный - 15 февраля 2016 года, идентификационный код - 11 февраля 2016 года. 

Ранее посол Франции в Киеве Изабель Дюмон сказала, что подозрение о существовании коррупционной схемы, которая позволяет гражданам третьих стран получить паспорт Украины - это очень серьезно.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- топовые новости дня в одном письме

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 