Британия не видит возможности визовой либерализации с Украиной

Посол Британии говорит, что на решение по либерализации влияет инцидент, когда у киллера, стрелявшего в Осмаева и Окуеву, оказался незаконный паспорт

Великобритания пока не видит возможностей для либерализации визового режима с Украиной. Об этом сказала посол страны в Украине Джудит Гоф в интервью Новому времени.



Она отметила, что вопрос осложнился после недавнего прецедента, когда паспорт гражданина Украины незаконно получил гражданин другой страны - который стрелял в чеченских добровольцев АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву.



"Мы теперь ждем расследования этого факта, чтобы убедиться в том, что процесс выдачи виз в Украине защищенный и безопасный. Поскольку в другом случае либерализация угрожает уже Великобритании и безопасности ее граждан", - сказала Гоф.

Киллер, который стрелял в Осмаева и Окуеву получил украинский паспорт 10 февраля 2016 года, заграничный - 15 февраля 2016 года, идентификационный код - 11 февраля 2016 года.

Ранее посол Франции в Киеве Изабель Дюмон сказала, что подозрение о существовании коррупционной схемы, которая позволяет гражданам третьих стран получить паспорт Украины - это очень серьезно.



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