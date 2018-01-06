Порошенко: Создание Антикоррупционного суда начнется в этом году

Президент сказал, что деньги на Антикоррупционный суд в бюджете заложены, осталось только пройти все этапы одобрения закона

В течение года должен быть дан старт созданию Антикоррупционного суда. Об этом написал президент Петр Порошенко в колонке Новому времени.



По его словам, деньги в бюджете предусмотрены, но нужно пройти все этапы одобрения закона и формирования состава судей.



"События конца 2017‑го показали, что антикоррупционная инфраструктура требует более активной защиты со стороны президента. Особо подчеркиваю гарантии независимости НАБУ. Считаю неприемлемыми любые формы давления на этот орган. Как со стороны политического истеблишмента, так и со стороны группы поддержки этого органа, которая агрессивно навязывает ему списки "клиентов" с политически окрашенными "приговорами", - написал Порошенко.

23 декабря Порошенко внес в парламент свой законопроект об Антикоррупционном суде. Документ отмечен президентом как "неотложный".

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