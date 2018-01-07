Госорганы во главе с МИД начали в Twitter рождественский флешмоб
Центральные органы власти Украины во главе с Министерством иностранных дел устроили рождественский флешмоб в соцсети Twitter.
Платформой для праздничной акции стала страница @Ukraine, где МИД, Министерство финансов, Нацбанк, администрация президента, Минэкономразвития, МВД и другие госорган, а также все желающие могли оставить по одной строке колядки Богдана-Игоря Антонича "Родился Бог на санях"
Колядка "Народився Бог на санях" наполнена образами из народных песен и колядок гуцулов, лемков и бойков. В тексте идет речь о рождественских событиях в Карпатах, рождении Иисуса Христа не в Вифлееме, а в маленьком бедном дворике "на санях в лемковском городке Дукли".
Творчество украинского поэта Антонича было запрещено властью СССР.
Читайте также: На Рождество в оккупированном Симферополе пели украинские колядки
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
19:50
-
05.01.18
13:25
-
05.01.18
16:49
-
05.01.18
09:09
-
05.01.18
14:58
Новости партнеров
- 50849
- 35702
- 33166
- 29495
- 20481