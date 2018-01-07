Госорганы во главе с МИД начали в Twitter рождественский флешмоб

В рамках праздничной акции все желающие могли оставить по одной строке колядки Богдана-Игоря Антонича "Родился Бог на санях"

Центральные органы власти Украины во главе с Министерством иностранных дел устроили рождественский флешмоб в соцсети Twitter.

Платформой для праздничной акции стала страница @Ukraine, где МИД, Министерство финансов, Нацбанк, администрация президента, Минэкономразвития, МВД и другие госорган, а также все желающие могли оставить по одной строке колядки Богдана-Игоря Антонича "Родился Бог на санях"

Колядка "Народився Бог на санях" наполнена образами из народных песен и колядок гуцулов, лемков и бойков. В тексте идет речь о рождественских событиях в Карпатах, рождении Иисуса Христа не в Вифлееме, а в маленьком бедном дворике "на санях в лемковском городке Дукли".



Творчество украинского поэта Антонича было запрещено властью СССР.

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