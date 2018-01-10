Оккупанты разместили в Крыму новый ракетный комплекс - СМИ РФ

По информации РИА Новости, новый комплекс дислоцируется в аннексированном Севастополе и начнет выполнять задачи 12 января

В аннексированном Крыму Россия разместила новый дивизионный комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.



Отмечается, что комплекс дислоцируется в Севастополе и в первую очередь будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском.



Ракетная система начнет выполнять задачи 12 января 2018 года. Ее задача - "обнаружить и при необходимости уничтожить представляющие угрозы для Крыма воздушные объекты со стороны Украины". Источник отметил, что Россия опасается испытаний украинских ракет.

Ранее о намерении разместить в Крыму С-400 сообщал Южный военный округ ВС РФ.



Весной 2017 года страна-агрессор развернула первый дивизион С-400 в оккупированном Крыму в районе Феодосии.

С-400 Триумф - российская зенитно-ракетная система большой и средней дальности. Она может вести огонь одновременно по 36 целям с наведением на них до 72 ракет.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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