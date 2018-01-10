Освобождение заложников в Донбассе: анонсирован обмен списками

Через неделю стороны согласуют данные по спискам, после чего, как надеется омбудсмен Валерия Лутковская, вскорости произойдет новый этап освобождения

18 января Киев рассчитывает обменяться с главарями террористических организаций ДНР/ЛНР обновленными списками украинских заложников и запрошенных боевиками "соратников". Об этом в интервью 112.ua рассказала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

"Сейчас... мы снова актуализируем списки - каждый у себя. Мы должны встретиться 18 января и обменяться актуальной информацией и актуальными списками. После этого начнутся переговоры по следующему этапу", - сообщила она.

По словам омбудсмена, Украина сначала разыскивала более 94 человек, то есть, после недавней процедуры освобождения перед Новым годом "еще как минимум 20 человек находятся на неподконтрольной территории".

"И список тех, за кого мы будем бороться, наверное, даже будет больше", - добавила Лутковская.

Чиновница выразила надежду, что новый этап освобождения случится "в короткие сроки".

Тема дня: Не "всех на всех", но самый масштабный обмен заложников

27 декабря 2017 года в ходе масштабного обмена на подконтрольную Украине территорию были переправлены 73 заложника, боевикам Киев отдал 233 запрашиваемых ими лиц. Одна из освобожденных - 74-я - приняла решение остаться с семьей на временно неподконтрольной территории. По данным СБУ, в заложниках у террористов остаются еще по меньшей мере 103 человека.

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