ЕС: Украине нужно срочно создать антикоррупционный суд

Глава представительства ЕС Хюг Мингарелли подчеркивает, что о создании суда говорят уже очень долго, также на этом настаивает Венецианская комиссия

Глава представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли подчеркнул, что антикоррупционный суд в Украине нужно создать срочно. Об этом он сказал в эфире Украинского радио, передает УНИАН.



"Сегодня коррупция остается очень серьезной болезнью, от которой страдает все украинское общество. Но мы знаем, что именно нужно делать для того, чтобы продвинуться в борьбе с коррупцией", - отметил дипломат.



Мингарелли считает, что нужно укрепить уже созданные антикоррупционные органы и нужно, чтобы срочно заработал антикоррупционный суд - "о чем очень долго говорят и на чем настаивает Венецианская комиссия".



Также глава представительства ЕС считает, что нужно снять требование к гражданским активистам декларировать свои доходы.

Ранее президент Порошенко сообщил, что старт созданию антикоррупционного суда должен быть дан в течение года - деньги в бюджете предусмотрены, но нужно пройти все этапы одобрения закона и формирования состава судей.



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