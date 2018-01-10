ЕС: Украине нужно срочно создать антикоррупционный суд
Глава представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли подчеркнул, что антикоррупционный суд в Украине нужно создать срочно. Об этом он сказал в эфире Украинского радио, передает УНИАН.
"Сегодня коррупция остается очень серьезной болезнью, от которой страдает все украинское общество. Но мы знаем, что именно нужно делать для того, чтобы продвинуться в борьбе с коррупцией", - отметил дипломат.
Мингарелли считает, что нужно укрепить уже созданные антикоррупционные органы и нужно, чтобы срочно заработал антикоррупционный суд - "о чем очень долго говорят и на чем настаивает Венецианская комиссия".
Также глава представительства ЕС считает, что нужно снять требование к гражданским активистам декларировать свои доходы.
Ранее президент Порошенко сообщил, что старт созданию антикоррупционного суда должен быть дан в течение года - деньги в бюджете предусмотрены, но нужно пройти все этапы одобрения закона и формирования состава судей.
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