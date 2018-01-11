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Глава МИД ФРГ хочет "поощрить" Россию поэтапной отменой санкций

11.01.2018 04:34
Габриэль считает, что если Россия готова соблюдать длительное перемирие в Донбассе, то она должна за это что-то получить - отмену части санкций
Глава МИД ФРГ хочет "поощрить" Россию поэтапной отменой санкций
Зигмар Габриэль (фото - phototheka.net)

Минист иностранных дел Германии Зигмар Габриэль выступил за то, чтобы ЕС начал постепенно отменять санкции против России при условии продолжительного перемирия в Донбассе. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Если Российская Федерация готова это делать, она должна за это что-то получить", - сказал Габриэль.

Он считает, что идея об одномоментной отмене всех санкции против России при условии полного выполнении минских соглашений "оторвана от реальности". Габриэль отметил, что санкции вводились поэтапно, поэтому снимать их тоже можно поэтапно.

Глава МИД Австрии Карин Кнайссль заявляла, что санкции против России, введенные в июле 2014 года, оказались неэффективными. 

14 декабря 2017 года лидеры стран Евросоюза одобрили продление действия экономических санкций против России еще на полгода.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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