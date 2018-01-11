Нацсовет предлагает наказывать украинцев за гастроли в РФ

Сегодня закон не запрещает украинским артистам гастролировать в России, отметили в Нацсовете

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания предлагает ввести штрафы или уголовную ответственность для украинских артистов, которые гастролируют на территории России. Об этом говорится в заявлении Нацсовета.

Там отметили, что получают обращения от граждан о выступлениях украинских артистов в Российской Федерации.

"В этой ситуации Национальный совет не имеет никаких рычагов влияния на телерадиоорганизации, потому что закон вообще об этом ничего не говорит. В этом случае любое действие регулятора на ограничение будет обжаловано в суде, и шансы отстоять позицию, которая может быть понятна с точки зрения этических стандартов, но не имеет юридических оснований, равнозначны нулю", - говорится в заявлении.

В Нацраде отмечают, что этот вопрос может быть решен только в законодательном поле - введением штрафов или уголовной ответственности за гастроли в РФ.

"Законодатели могли бы рассмотреть и применить мировую практику по влиянию на отечественных исполнителей, которые ведут концертную деятельность в стране, признанной агрессором. Это могут быть штрафные санкции или уголовная ответственность для них. А телерадиоорганизации могли бы быть обязаны ограничить участие таких артистов или деятелей культуры в эфире, возможно на определенный период. В таком случае национальный регулятор получит реальные рычаги влияния на вещателей", - отметили в Нацсовете.

Ранее в Нацсовете заявили, что хотят увеличить свои полномочия, чтобы адекватно реагировать на неоднозначные заявления в СМИ.

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