Путин: РФ готова отдать Украине военную технику из Крыма

Речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военную технику из оккупированного Крыма. Об этом Путин сказал на встрече с руководителями российских СМИ и информагентств, сообщает УНИАН.

"Пользуясь случаем, что называется, хочу сказать, мы готовы продолжить этот процесс: готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику", - сказал Путин, добавив, что вся эта техника находится в плохом состоянии.

По его словам, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов.

"Что касается кораблей, думаю, будет лучше, если украинские военнослужащие приедут и их заберут. Мы готовы помочь им осуществить транспортировку в Одессу", - сказал президент РФ.

Кроме того, он сказал, что в Крыму имеется также значительный боезапас, но транспортировать его нельзя, а только утилизировать. Путин заявил, что готов пригласить украинских военных для участия в утилизации.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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