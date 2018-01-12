Чубаров о путинском "вернем Киеву технику": Проверка на вшивость
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал заявление президента страны-агрессора РФ Владимира Путина о возможности возвращения Украине военной техники из захваченного Крыма "подлым политическим приемом". Об этом он заявил в эфире канала 112 Украина.
"Это один из элементов предвыборной кампании. Но не только. Тут есть много задач, которые сейчас решает Путин, в том числе, своеобразное унижение очередное с его стороны Украины, мол территория моя, а металлолом можете забрать. Это подлый такой прием, это проверка на вшивость некоторых наших политиков", - отметил Чубаров.
По его словам, на заявления российского лидера не стоит даже реагировать.
"Нам нужно бороться, держаться и выдержать, и Путин действительно будет вынужден вернуть все, и главное - нашу землю и наших людей", - подчеркнул Чубаров.
Глава Меджлиса считает, что такими заявлениями Путин лишь "прокладывает себе дорогу в Гаагу".
"...Где будет международный суд, а он обязательно будет. И в то же время территория должна быть возвращена. Мы не должны связывать с Путиным возвращение Крыма. Путин - в суд, Крым - в Украину", - сказал Чубаров.
Он также разместил у себя в Facebook пост.
11 января 2018 года Путин заявил, что Россия готова передать Украине военную технику из оккупированного Крыма.
Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
13:50
-
13:15
-
12:58
-
12:45
-
12:18
Новости партнеров
- 57239
- 43986
- 38937
- 31004
- 30727