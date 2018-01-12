Чубаров о путинском "вернем Киеву технику": Проверка на вшивость

Глава Меджлиса крымскотатарского народа прокомментировал заявление президента страны-агрессора РФ о возможности возврата Украине техники ВСУ из Крыма

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал заявление президента страны-агрессора РФ Владимира Путина о возможности возвращения Украине военной техники из захваченного Крыма "подлым политическим приемом". Об этом он заявил в эфире канала 112 Украина.

"Это один из элементов предвыборной кампании. Но не только. Тут есть много задач, которые сейчас решает Путин, в том числе, своеобразное унижение очередное с его стороны Украины, мол территория моя, а металлолом можете забрать. Это подлый такой прием, это проверка на вшивость некоторых наших политиков", - отметил Чубаров.

По его словам, на заявления российского лидера не стоит даже реагировать.

"Нам нужно бороться, держаться и выдержать, и Путин действительно будет вынужден вернуть все, и главное - нашу землю и наших людей", - подчеркнул Чубаров.

Глава Меджлиса считает, что такими заявлениями Путин лишь "прокладывает себе дорогу в Гаагу".

"...Где будет международный суд, а он обязательно будет. И в то же время территория должна быть возвращена. Мы не должны связывать с Путиным возвращение Крыма. Путин - в суд, Крым - в Украину", - сказал Чубаров.

Он также разместил у себя в Facebook пост.

11 января 2018 года Путин заявил, что Россия готова передать Украине военную технику из оккупированного Крыма.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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