"Крым за корабли не продаем": ответ Путину от вице-спикера Рады

Ирина Геращенко подчеркнула, что Украина так или иначе вернет себе временно оккупированный россиянами Крым - вместе с кораблями и прочим

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, Крым за захваченные россиянами в 2014 году корабли Украина не продает. Об этом она сообщила у себя в Facebook, комментируя заявление президента страны-агрессора РФ Владимира Путина о возможности возвращения Украине военной техники с полуострова.

"Крым за корабли не продаем, не сдаем и не меняем. Да, это наши корабли, украденные Путиным. Доведенные до ужасного состояния, как и сам Крым, оккупантами. Все, к чему прикасается "русский мир", приходит в негодность", - отметила представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса.

Геращенко подчеркнула, что Украина так или иначе вернет себе временно оккупированный россиянами Крым.

"…И всю украинскую собственность там, в том числе и корабли. Как и Донбасс", - уточнила она.

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11 января 2018 года Путин заявил, что Россия готова передать Украине военную технику из оккупированного Крыма.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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