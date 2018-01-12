В Донбассе началась фаза эскалации - ОБСЕ

За все время новогоднего перемирия не было ни одного дня без нарушения режима прекращения огня, отметили в СММ ОБСЕ

В Донбассе началась фаза эскалации: растет количество случаев нарушения перемирия. Об этом на брифинге в Киеве заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, сообщает Укринформ.

"Мы уже имеем признаки, что началась фаза эскалации, зафиксировав почти две тысячи нарушений за период с пяти часов вечера вторника до пяти часов вечера среды на этой неделе, а также более тысячи в течение следующих суток", - сказал он.

По словам Хуга, сразу после объявления новогоднего перемирия 23 декабря количество обстрелов значительно уменьшилось. Вместе с тем, отметил он, за все это время не было ни одного дня без нарушения режима прекращения огня, и уже с 28 декабря практически ежедневно СММ ОБСЕ фиксировала в среднем по 500 нарушений режима тишины.

Хуг отметил, что сейчас количество обстрелов продолжает расти. "То, что мы видим - это хорошо отработанный сценарий насилия, который предусматривает внезапное резкое уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, после чего наступает медленный и неуклонный рост в сотнях, что в конечном итоге приводит к эскалации", - сказал представитель ОБСЕ.

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