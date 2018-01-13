Подозреваемый во взятке детективу НАБУ: "Пидозру" никто не вручал

Объявленный в СМИ подозреваемым в попытке дать взятку детективу Бюро в размере $500 тысяч заявил, что это выдумка и провокация

Предполагаемый подозреваемый в попытке дать взятку детективу НАБУ в размере $500 тысяч заявил, что он не причастен к преступлению и подозрение ему никто не вручал. Об этом депутат Одесского областного совета Олег Бабенко заявил на своей странице в Facebook.



"Информация, которая появилась в некоторых СМИ с подачи НАБУ о том, что я якобы причастен к предложению взятки 500 тыс. долларов за решение каких-то вопросов связанных с "Краяном" является выдумкой, провокацией. Это ни что иное как мыльный пузырь который не имеет под собой реальных оснований", - заявил он.



Он сообщил, что отвергает все обвинения в его адрес и требует от НАБУ, "если у них есть честь и совесть", обнародовать аудио или видео с доказательствами, либо извиниться.



"Также не соответствует действительности информация о том, что мне сообщили о подозрении. О всем происходящем я узнал из СМИ. "Пидозру" мне никто не вручал", - отметил он.



Бабенко сказал, что в ближайшее время "вернется" в Киев и сам заявится в НАБУ, так не, по его словам, он не является "выгодополучателем от коммерческих сделок".