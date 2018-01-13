ЦРУ: Военные хакеры РФ организовали кибератаку в Украине - WP

Согласно отчету ЦРУ, крупнейшую кибератаку в Украине в июне 2017 года организовали военные агенты из ГРУ России

По информации ЦРУ США, российские военные хакеры стоят за кибератакой в Украине в июне 2017 года, которая ставила за цель разрушить финансовую систему страны. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в ведомстве.



Военные агенты из ГРУ РФ создали вирус NotPetya. Такой вывод "с высокой степенью уверенности" сделали в ЦРУ в ноябре прошлого года.



Вирус также поразил системы в Дании, Индии и Соединенных Штатах. Но больше половины зараженных компьютеров были в Украине.



В ЦРУ пока не комментируют информацию.

Кибератака произошла 27 июня 2017 года. Ее назвали самой масштабной в истории страны. Атаке, в частности, подверглись Укртелеком, Киев- и Днепрэнерго, Укрзалізниця, Аэропорт Борисполь, Кабинет министров.

Киберполиция Украины сообщила, что вирусная атака возникла из-за программы M.E.doc (программное обеспечение для отчетности и документооборота).

Министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич тогда заявил, что не стоит исключать возможную причастность России к кибератаке в Украине и Европе.

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