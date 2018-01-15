Черновецкого не пускают в Грузию

По мнению бывшего киевского мэра, уголовное преследование ведется со стороны генерального прокурора Юрия Луценко

Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий в связи с уголовным преследованием в Украине теперь не может посещать Грузию. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

Экс-мэр Киева считает, что объявленное ему подозрение "является местью" генпрокурора Юрия Луценко.

"Самая красивая страна в мире и самые гостеприимные люди! Жаль, что в связи с преступным уголовным преследованием меня со стороны лично Луценко, я на склоне лет не могу посещать Грузию!" - написал в бывший мэр Киева.

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14 июля 2017 года в ГПУ заявили, что Черновецкий стал подозреваемым в деле о незаконном строительстве в Киеве "вертолетной площадки Януковича". Прокуроры утверждают, что он, "действуя в интересах пока неустановленных лиц из ближайшего окружения Януковича", якобы способствовал незаконному изъятию, изменению целевого назначения и передаче особо ценных земель в аренду для строительства.

Черновецкий был мэром Киева с 2006-го по 2012 год. Сейчас живет за границей. Ранее официальный Тбилиси отказался выдать Черновецкого Киеву, так как тот является гражданином Грузии. 11 июля 2017 года Луценко заявлял, что, по его данным, экс-мэр Киева выехал из Грузии в Израиль.

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