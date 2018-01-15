Штепа больше не под домашним арестом: мера пресечения истекла

На сегодняшний день не избран суд, который смог бы выбрать новую меру пресечения для экс-мэра Славянска

Мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с использованием электронного браслета, избранная для экс-мэра Славянска Нели Штепы закончилась 13 января. Об этом сообщает агентство Укринформ.

И на сегодняшний день не избран суд, который будет рассматривать ее дело.

"Мера пресечения - домашний арест с браслетом - для Штепы закончилась 13 января, а новая не избрана, потому что не выбран суд, который продолжит этот судебный процесс", - отметил адвокат Александр Тананакин.

По его словам, на вторник назначено заседание Апелляционного суда Харьковской области, который определит подсудность дела Штепы.

"Судебный коллапс возник из-за того, что в Ленинском райсуде Харькова, где ранее слушалось дело Штепы, просто не осталось судей кроме тех, которые уже участвовали в этом процессе или вышли из него путем самоотвода", - добавил адвокат.

11 января 2017 года Ленинский райсуд Харькова прервал заседание по делу Штепы, так как все трое судей взяли самоотвод.

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