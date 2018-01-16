ГПУ: В Николаеве пойманы члены ОПГ во главе с депутатом Оппоблока

Игоря Копейку и четверых членов преступной организации, в числе которых его сын, задержали на взятке

В Николаеве правоохранители в понедельник, 15 января, задержали депутата городского совета от партии Оппозиционный блок Игоря Копейку и четверых членов возглавляемой им преступной организации, в числе которых его сын. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.



"Сегодня вечером в Николаеве задержаны с поличным члены преступной организации, руководителем которой является заместитель председателя фракции Оппозиционный блок Николаевского городского совета Копейка И.Н. при участии его сына Копейки М.И., помощника, двух руководителей подконтрольных ему предприятий в сфере ЖКХ", - говорится в сообщении.



Он отметил, что эта организация систематически в течение 2016-2017 годов похищала бюджетные средства. По его словам, еще в декабре 2017 года члены ОПГ в попытке скрыть свою преступную деятельность пытались дать взятку в сумме 250 тысяч гривен сотруднику прокуратуры, который "заблаговременно сообщил об этом своему руководству".

Задержание проводилось на горячем во время попытки дать взятку.

Фото: www.facebook.com/LlutsenkoYuri



"В настоящее время задержаны пяти участников преступной группы. Пусть приснится им мультик", - отметил генпрокурор.



Известно, что параллельно с этим дело Игорь Копейка является фигурантом в рамках расследования деятельности группировки Михаила Титова, известного криминального авторитета в Николаеве по прозвищу Мультик. Ранее сам Копейка сообщал, что у него дома проводились обыски по этому делу.



Игорь Копейка (фото: nikvesti.com)

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