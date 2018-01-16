Закон о Донбассе: пройдены 343 правки, осталось почти столько же

Верховная Рада продолжит рассмотрение поправок на вечернем заседании; спикер Андрей Парубий призвал депутатов "сконцентрироваться"

Сегодня до обеденного перерыва народные депутаты рассмотрели половину поправок к законопроекту о деоккупации и реинтеграции временно оккупированных районов Донбасса №7163. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net в Верховной Раде.

Всего к президентскому проекту закона парламентарии подали 673 поправки, в течение утреннего пленарного заседания были рассмотрены 343 из них. Работу над документом Рада продолжит в 16:00, на вечернем заседании.

"Сегодня мы должны сконцентрироваться, чтобы завершить рассмотрение законопроекта", - сказал спикер парламента Андрей Парубий, закрывая утреннее заседание.

6 октября 2017 года Рада приняла в первом чтении за основу проект закона о реинтеграции Донбасса №7163.

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Сегодня, 16 января, парламент рассматривает законопроект во втором чтении, которое должно завершиться принятием закона или его отклонением. Под Радой собрались противники принятия документа, которые подожгли автомобильные шины. Между протестующими и охраняющими парламент правоохранителями произошли столкновения.

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