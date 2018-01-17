Ввести войска в Украину Путина просил не только Янукович - посол

В феврале-марте 2014-го Украина пыталась наладить переговорный процесс с РФ, но та игнорировала все эти попытки, заявил экс-глава МИД Андрей Дещица

На заседаниях Совбеза ООН в начале марта 2014 года стало известно, что к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о введении войск в Украину обращался не только Виктор Янукович, но и тогдашний самопровозглашенный премьер-министр АР Крым Сергей Аксенов. Об этом в среду, 17 января, во время допроса в Оболонском райсуде Киева сообщил и.о. министра иностранных дел в 2014 году, а ныне - посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает Укринформ.

"На 1 марта (2014-го) мы знали об обращении Аксенова, на 3 марта - уже об обращении Януковича. Это стало известно на заседаниях Совбеза ООН", - сказал дипломат.

По словам Дещицы, в феврале-марте 2014 года официальный Киев неоднократно пытался наладить переговорный процесс с Москвой, но РФ игнорировала все эти попытки.

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"Российская сторона игнорировала попытки налаживания контактов, связи... Мы также направляли ноты протеста в Россию по агрессии в Крыму. Однако сначала нам отвечали, что "там не наши войска", а потом никакой реакции не было", - отметил посол.

18 января 2017 года СМИ опубликовали копию письма Януковича к Путину с просьбой ввести в Украину войска.

9 февраля 2017 года министр юстиции Павел Петренко заявил, что активные действия по подготовке к оккупации Крыма РФ начала еще в 2013 году и Янукович, будучи президентом, знал об этом.

Россия оккупировала Крымский полуостров в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма РФ. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против России были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.

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